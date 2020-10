Dopo un anno di discussioni l’aula rossa ha deciso: giacca obbligatoria per i consiglieri comunali

Genova. Il consiglio comunale ha votato alcune norme che andranno a modificare il regolamento. Niente che cambierà radicalmente la vita della città. Ma per arrivare a questo risultato sono stati necessari oltre 12 mesi di iter.

Giacca obbligatoria, ma cravatta facoltativa, per gli uomini. E poi la possibilità di far risuonare in aula rossa l’inno nazionale per conferire ad alcune sedute maggiore solennità. Sono le due principali novità introdotte nel regolamento del consiglio comunale e votate durante la seduta di oggi. Seduta che, visto l’aumento dei contagi e in previsione della possibile quarantena di alcuni consiglieri, è tornata a svolgersi in modalità mista, in presenza e su streaming.

