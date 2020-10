Inchiesta sugli ultrà, la Cassazione ha deciso: carcere per Leopizzi, Marashi e Fileni

Genova. Diventa esecutiva l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Genova dello scorso 23 giugno che ha disposto la custodia cautelare in carcere per Massimo Leopizzi, Artur Marashi, Fabrizio Fileni e l’obbligo dimora nel comune di risidenza e il divieto di accesso di dimora nel quartiere Marassi di Genova per Piermarco Pellizzari, Paolo Taccone, Ivano Mucchi e Davide Traverso per fatti riguardanti la tifoseria violenta del Genoa.

Secondo l’impostazione confermata oggi dai giudici della seconda sezione penale della Corte di Cassazione Leopizzi è considerato capo, Marashi organizzatore e gli altri partecipi di un’associazione finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti, fra cui violenza privata e lesioni personali.

