Manifestazione a De Ferrari contro il Dpcm: denunciati nonna Maura e uno studente universitario

Genova. Prime denunce a Genova per la manifestazione organizzata ieri sera contro il Dpcm del Governo che impone restrizioni per esercizi pubblici e non solo e che sta provocando proteste, anche violente, in tutto il Paese.

A Genova alla manifestazione convocata in piazza De Ferrari con un volantino non siglato hanno aderito circa centocinquanta persone. Non ci sono stati scontri ma in Liguria, a differenza delle altre Regioni, le manifestazioni sono vietate anche in forma statica.

