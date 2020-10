Nel carcere di Pontedecimo salgono a 6 i detenuti positivi. La Uil-Pa: “Subito tamponi a tutti”

Genova. Cresce il contagio nel carcere di Pontedecimo. L’allarme viene lanciato dal segretario della Uil-Pa che in una nota spiega che i detenuti positivi al Covid sono saliti a 6 , “mentre per la Polizia Penitenziaria , causa lentezza dei tamponi in attesa oltre ai tre colleghi già positivi, ulteriori 5 poliziotti sono in domiciliazione fiduciaria”

“Occorre tamponare tutti”, poliziotti e detenuti e dichiarare il coprifuoco, evitare qualsiasi forma di colloqui di presenza, attivare tutte le procedure a distanza anche per udienze in Tribunale”

