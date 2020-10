Nuovo allarme sulla ristorazione scolastica e ospedaliera: “Tutelare redditi e lavoro”

Liguria. Il Covid insiste su tutto il territorio regionale, il nuovo Dpcm è entrato in vigore, quindi si sono affacciate nuovamente grandissime incertezze per la ristorazione collettiva, in particolare per la ristorazione scolastica e ospedaliera. I comparti sono già stati messi a dura prova nei mesi scorsi: gli ammortizzatori sociali stanziati sono risultati insufficienti e sono ancora parzialmente attesi da lavoratori e lavoratrici di questo settore.

Per la Uiltucs soprattutto le committenze dovranno garantire misure di sostegno al lavoro e il monitoraggio dello stato di salute di tutti gli addetti coinvolti: “Occorrono tavoli di confronto da subito, una regia permanente che coinvolga confederazioni sindacali e categorie – spiega spiega Eugenio Iaquinandi, coordinatore regionale ristorazione collettiva Uiltucs Liguria -. Stiamo assistendo in tutte le città della Liguria ad un aumento dei focolai e, certamente, il personale della refezione scolastica e ospedaliera non è esente dal rischio interno e esterno. Le imprese adottano misure contenitive come previsto, ma forse sono insufficienti per affrontare la portata dell’attuale emergenza. Tuttavia la preoccupazione maggiore è rivolta all’incertezza della garanzia reddituale per questi lavoratori”.

