Abbandona rifiuti vicino al lago del Brugneto, denunciato titolare di un’impresa

Genova. I Carabinieri Forestali della Stazione di Montebruno hanno scoperto l’autore dell’ennesimo abbandono di rifiuti – imballi di legno – perpetrato nelle scorse settimane in una piazzola stradale a Rondanina, in località “Gorreto di Ballini”.

I rifiuti in questione provenivano da una piccola azienda manifatturiera di Genova, la quale ha incautamente affidato gli stessi al titolare di un’altra azienda, 56enne residente a Genova, il quale non ha trovato diversa soluzione se non quella di abbandonare il tutto su una piazzola stradale limitrofa alla strada provinciale.

