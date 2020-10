Albenga, installate nuove paratie a protezione del centro storico

Albenga. Sono state istallate oggi le nuove paratie a protezione del centro storico di Albenga finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) tramite il progetto Proterina-3Évolution che ha visto come capofila la Fondazione Cima(Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale).

Il progetto al quale ha aderito il Comune di Albenga aveva come fine quello di migliorare la gestione del rischio alluvione da parte delle istituzioni rafforzando la capacità di risposta del territorio. Il percorso intrapreso ha portato Albenga ad individuare tra le necessità quella di proteggere il centro storico, vero e proprio cuore della città, attraverso nuove “barriere waterproof” (a sostituzione delle vecchie tavole in legno che venivano utilizzate) che saranno installate in caso di allerta arancione o rossa per la difesa idrogeologica del territorio.

