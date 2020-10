Coppa Italia, sarà derby il 25 novembre: il Genoa supera 2-1 il Catanzaro

Genova. Sarà derby il 25 novembre in Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria. Il Grifone supera il Catanzaro nel terzo turno non senza fatica: 2-1 con doppietta di Scamacca. Non basta la rete di Fazio a 7 minuti dal novantesimo per ridare speranza ai calabresi di agguantare i supplementari. Le Aquile hanno condotto una partita di grande dinamismo, evidenziando le carenze fisiche da cui derivano i maggiori problemi della squadra di Maran, che però porta a casa un risultato importante in un torneo che ha visto il Genoa subire anche eliminazioni clamorose.

Primo tempo.

