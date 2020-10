Coronavirus, in Svizzera esplodono i contagi e la Liguria finalmente esce dalla black list

Genova. A partire da domani le persone che vogliono entrare in Svizzera dopo essere state in Liguria non saranno più sottoposte all’obbligo della quarantena. Dopo l’esplosione dei contagi – arrivati a 8mila al giorno – il consiglio federale elvetico ha infatti cambiato le regole eliminando dalla black list tutte le regioni italiane incluse in precedenza. “Una buona notizia anche per i tanti liguri che si spostano per lavoro”, ha commentato su Twitter il presidente Giovanni Toti.

La decisione di inserire la nostra regione nella lista nera era stata presa il 25 settembre dall’ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ai tempi del cluster spezzino, spiegando che la situazione epidemiologica degli stati confinanti viene valutata su base regionale. Secondo quanto specificato dall’ente, un’area entrava nella lista se registrava più di 60 nuove infezioni ogni 100’000 abitanti negli ultimi 14 giorni. E in Liguria questo dato si attestava a 80, unico caso in Italia.

