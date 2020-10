Decreto ristori, ecco tutte le categorie comprese nel testo: rimborso del 150% ai bar, 200% ai ristoranti

Genova. Il Decreto Ristori, firmato ieri dal premier Giuseppe Conte, ha attivato circa 5 miliardi di euro per provvedere al rifinanziamento di tutte quelle attività oggi a rischio dalle nuove restrizioni messe in campo dal governo per provare ad arginare il contagio del coronavirus.

Confermata la modalità di versamento mediante bonifico su conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate: “E’ il modo più efficace, confidiamo che a metà novembre chi ha aderito alla prima edizione potrà riceverlo, subito dopo anche gli altri”.

