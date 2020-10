Estrazione titanio sul Beigua, Verdi: “Operazione folle e dalla Regione ancora nessuna risposta”

Varazze. “Nelle scorse settimane Federparchi, Legambiente, WWF e Italia Nostra hanno protestato per l’ulteriore richiesta di prospezioni geologiche nel Parco del Beigua, finalizzate all’estrazione di minerali di titanio su un’area di 450 ettari a cavallo tra i Comuni di Urbe e Sassello, ma dagli uffici della Regione Liguria non è giunta alcuna risposta e il prolungato silenzio diventa ora preoccupante”.

A dirlo è Gabriello Castellazzi, portavoce dei Verdi della provincia di Savona, che specifica: “E’ dal 1974 che viene riproposto il problema dell’estrazione del titanio (sotto forma di rutilo TiO2), nell’area del Beigua, in seguito alle rinnovate richieste di concessioni per prospezioni da parte del CET (Compagnia Europea per il Titanio) finalizzate alla sua precisa quantificazione. Una prima concessione mineraria del 1976 venne fortunatamente bloccata dopo pochi mesi”.

... » Leggi tutto