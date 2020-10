Nuova protesta a De Ferrari contro le chiusure, i manifestanti contestano il sindaco Bucci

Genova. Nuova manifestazione di piazza a De Ferrari – paradossalmente da quando un’ordinanza regionale ha vietato le manifestazioni di ogni tipo per evitare i contagi non è passato un giorno senza che ce ne fosse una nel centro della città – per protestare contro le chiusure e le nuove misure anti-covid del Governo, della Regione e del Comune.

La manifestazione ha visto la partecipazione di circa 500 persone, cifra stimata dalle forze dell’ordine che presidiavano la piazza sui lati. Una piazza molto variegata composta da commercianti, partite iva, studenti, ma anche esponenti della destra genovese e dei centri sociali di segno opposto, e poi pensionati e cittadini che sono arrivati alla spicciolata per partecipare al presidio.

