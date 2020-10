Travolte dall’auto pirata, lo striscione in piazzetta: “Forza ragazze, tutta Quezzi è con voi”

Genova. “Tutta Quezzi è con voi“. Lo striscione è apparso stamattina a Pedegoli, teatro del terribile incidente di sabato sera quando l’auto pirata guidata dal 23enne Luca Bottaro è arrivata a folle velocità da via Daneo travolgendo due scooter e un gruppo di giovanissimi. Un inferno di fiamme e lamiere che non è diventato mortale solo grazie all’abnegazione degli abitanti scesi subito in strada ad aiutare con gli estintori. Una storia che oggi potremmo raccontare in termini ben diversi.

Un messaggio di affetto dai ragazzi del quartiere, gli stessi che ogni sera si ritrovano in quella piazzetta strappata con fatica al cemento, ancora ferita dai segni della devastazione: i paletti divelti, le panchine sfasciate, i resti carbonizzati dei motorini andati a fuoco. “Forza ragazze“, è il semplice messaggio scritto a pennarello su un lenzuolo insieme al codice di avviamento postale, 16144, ostentato con l’orgoglio di un centro abitato di 9mila abitanti che un po’ si sente ancora paese. Soprattutto qui, dove i palazzoni finiscono e si rivedono le villette con le fasce di ulivi.

