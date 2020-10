Contro lo stop di cinema e teatri parte la mobilitazione nazionale: oltre 20 mila firme per la riapertura

Genova. Un raccolta firme lanciata a livello nazionale che in pochi giorni ha già raccolto 20 mila adesioni, con grandi nomi dello spettacolo anche genovesi, per convincere il governo a trovare una soluzione alternativa alla chiusura di cinema e teatri, nuovamente fermati dai provvedimenti contro l’espansione del contagio del Covid.

La petizione on line è indirizzata quindi al presidente del consiglio Giuseppe Conte, al ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini e al presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini: “Siamo un gruppo di lavoratori dello spettacolo e della cultura e a viva voce chiediamo che non vengano chiusi cinema e teatri, presidi in cui sono garantite tutte le norme di sicurezza igienico sanitarie, dal tracciamento dei posti alla sanificazione, al controllo della temperatura e all’uso della mascherina obbligatoria”.

