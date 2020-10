Covid, nuova ordinanza regionale: la capienza dei bus scende al 60%

Liguria. Scende al 60% la quota massima di riempimento dei mezzi pubblici in Liguria, calcolata sulla capienza nominale per cui sono omologati autobus e treni. Lo prevede la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Giovanni Toti che sarà in vigore da sabato mattina. Sui treni invece la capienza resterà all’80% come previsto dalle norme nazionali in vigore.

Ecco dunque l’estensione su tutto il territorio ligure dalle 21 di venerdì 30 alle 6 di lunedì 2 novembre della misura, già adottata nel Comune di Genova, che dispone limitazioni di mobilità e l’abbassamento al 60% della soglia di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico locale di linea urbano ed extraurbano. L’ordinanza è stata condivise con i sindaci dei capoluoghi e con Anci Liguria.

