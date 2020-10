Laerh, l’allarme della Cisl: “Situazione non più giustificabile e preoccupante”

Albenga. “Dopo anni dall’insediamento della nuova azienda sul territorio la situazione della Laer H è sempre più ingiustificabile e preoccupante”. Lo affermano Christian Venzano, segretario di Fim-Cisl della Liguria, e Simone Pesce, segretario Cisl con delega all’industria.

“Nata con forti potenzialità e sulla base di grandi aspettative non è mai riuscita a traguardare una continuità lavorativa adeguata che, per l’anno 2021, lascia presagire preoccupanti scarichi di lavoro. L’annunciata scarsa liquidità per l’anticipo della cassa integrazione, la mancanza di investimenti sui macchinari, sui processi e sulla manutenzione completano un quadro allarmante per un’azienda che opera in un settore strategico per il nostro territorio e per l’intero Paese”.

