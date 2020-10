Poteste contro le chiusure a Genova. Toti: “Violenze ingiustificabili. Attacchi vergognosi”

Genova. Protesta pacifica di circa 500 persone provenienti da tutta la Liguria, nella serata di ieri, in piazza De Ferrari, a Genova, contro le chiusura imposte dal nuovo Dpcm.

Ma, ad un certo punto, come accaduto purtroppo anche in altre piazze italiane nei giorni scorsi, alcuni gruppi di violenti si sono staccati e hanno organizzato un corteo per le vie del centro degenerato ben presto in lanci di petardi e bottiglie contro la polizia e qualche cassonetto divelto.

