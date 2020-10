Centri Covid, uno sarà al Santuario di Savona

Savona. “Incremento di 83 nuovi posti letto per pazienti Covid in 3 strutture specializzate nel savonese”. Lo ha annunciato oggi il presidente della regione Giovanni Toti (leggi qui). E una delle strutture in questione è l’Rsa Noceti, situata al Santuario di Savona, insieme alla Rsa Santuario ed alla Rp Santuario, tutte gestite da Opere Sociali Servizi.

“Siamo nuovamente in piena emergenza e faremo di tutto per tutelare gli anziani ospiti nelle nostre strutture e per dare il nostro contributo come ente accreditato del settore socio-sanitario, – ha dichiarato Lorena Rambaudi, amministratore unico di Opere Sociali Servizi. – La Regione, tramite una manifestazione di interesse di Alisa, ha chiesto la possibilità di creare centri Covid per pazienti fragili, quali sono gli anziani, per avere una assistenza medica adeguata anche al di fuori dell’ospedale”.

