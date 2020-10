Centro Ovest, nasce la nuova giunta giallorossa ma a sinistra volano gli stracci

Genova. La nuova giunta del municipio Centro Ovest, quasi un esperimento in vitro per la politica genovese e specchio di quella nazionale giallorossa, è stata approvata, sì. Ma con 13 voti favorevoli, 9 contrari e un 1 astenuto. Di fatto la squadra del neo presidente, Michele Colnaghi, è stata scelta soltanto dal Pd e dal Movimento 5 Stelle con malumori non malcelati nella sinistra alternativa (Lista Crivello, Linea Condivisa e LeU, Potere al Popolo).

Ma non solo. L’accordo sulla spartizione degli assessorati – alla fine sono, come anticipato, Luciano Cavazzon, con deleghe a lavori e viabilità, e le due Pd Stefania Mazzucchelli (scuola e servizi sociali) e Monica Russo (cultura e centro civico) – non è piaciuto a parte del Pd genovese, nonostante il sofferto beneplacito della segreteria, che avrebbe preferito una maggiore sintesi anche con gli alleati della sinistra.

