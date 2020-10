Coronavirus, coprifuoco a Imperia: le immagini del centro di Oneglia vuoto

Imperia. Piazza Dante, portici di via Bonfante, piazza e via San Giovanni, piazza De Amicis, calata Cuneo vuoti: complici la chiusura anticipata dei locali, bar, pizzerie e ristoranti per Dpcm del governo e l’ordinanza del presidente della Regione Giovanni Toti, (nonostante la contrarietà del sindaco Claudio Scajola) il centro cittadino stasera, come si può vedere nel fotoservizio di Cristian Flammia, si presenta, sia pure la serata sia tiepida, deserto .

... » Leggi tutto