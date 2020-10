Coronavirus, in Liguria indice di contagio Rt a 1,54: ecco perché il rischio lockdown ora è concreto

Genova. In Liguria l’indice di contagio Rt nella settimana 19-25 ottobre, calcolato nell’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, corrisponde a 1,54. Un dato, confermato dal presidente Giovanni Toti durante il punto stampa sull’emergenza coronavirus dall’ospedale Borea di Sanremo, che inserisce la nostra tra le regioni in cui inizia a farsi concreto il rischio di un lockdown in base alle previsioni di uno studio consegnato al governo e anticipato oggi dal Corriere della Sera.

Al momento, secondo il monitoraggio, sono 11 le regioni classificate “a rischio elevato di una trasmissione non controllata” del coronavirus e tra queste rientra già da alcune settimane la Liguria. L’Italia complessivamente si colloca nello scenario 3, ma quattro regioni (Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte) più la provincia di Bolzano sarebbero già compatibili con lo scenario 4. Per fare un paragone Piemonte e Lombardia hanno superato la soglia dell’Rt 2, sono rispettivamente a 2.16 e 2.09. La provincia autonoma di Bolzano e la Valle d’Aosta sono vicine al 2 (1.96).

