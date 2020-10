Incidente in via Quinto, auto esce di strada e si ribalta: tre persone estratte vive

Genova. Spettacolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, poco prima delle 20 in via Quinto, nel Levante genovese. Per cause da chiarire un’auto con a bordo tre persone ha scontrato le macchine parcheggiate a bordo strada e si è ribaltata

È successo nella zona di Bagnara. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. I passeggeri sono stati estratti dalla vettura in buone condizioni e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

