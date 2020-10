Infrastrutture, stanziati dalla Regione 3 mln di euro: previsti almeno 17 interventi nel savonese

Liguria. E’ di circa 3 milioni di euro lo stanziamento previsto dalla prima delibera approvata oggi dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore alla protezione civile e difesa del suolo Giacomo Giampedrone. Parte di questi fondi verranno utilizzati anche nel savonese, in particolare per la messa in sicurezza dell’ex discarica di rifiuti solidi urbani in località Terrabianca, sulle alture di Celle Ligure.

Gli interventi previsti riguardando anche il piano strade: sono 32 gli interventi previsti che impegnano risorse per 1.560.000 euro, di cui 16 in provincia di Savona, 7 in provincia di Genova, 7 in provincia di Imperia e 2 in provincia della Spezia. I 32 interventi riguarderanno strade comunali ammalorate dal maltempo secondo la graduatoria già predisposta dalla regione in collaborazione con Anci, mentre altri due interventi saranno finalizzati alla messa in sicurezza di due versanti di frana e un ulteriore intervento riguarderà la bonifica di un sito ambientalmente pericoloso.

