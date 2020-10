Ospedaletti, verbale della capitaneria per il sindaco Cimiotti. Sotto accusa la gestione del falò di “Aspettando San Giovanni”

Ospedaletti. Finisce in procura l’indagine condotta dalla capitaneria di porto di Sanremo nei confronti del sindaco Daniele Cimiotti e del presidente del “U Descu” Aldo Gelminale per fatti relativi all’edizione passata di Aspettando San Giovanni. I due avrebbero ricevuto nei giorni scorsi un verbale da parte dell’autorità marittima matuziana per l’ipotesi di abbandono di rifiuti.

