Rimpasto in giunta a Tursi, Garassino perde la stella da sceriffo: la Sicurezza va a Viale

Genova. “Non la vivo assolutamente come una bocciatura ma come uno stimolo, una sfida nuova, anche se un anno e mezzo per impostare un lavoro in un nuovo assessorato non è molto”. Il volto coperto dalla mascherina chirurgica, non è semplice capire se davvero Stefano Garassino non sia deluso o dispiaciuto per aver perso la delega alla Sicurezza, nell’ambito del rimpasto di giunta deciso dal sindaco Marco Bucci.

La decisione era nell’aria da tempo. A fornire qualche indizio era stato il segretario regionale della Lega Edoardo Rixi, a margine delle discussioni per la formazione della giunta regionale, affermando “i cambiamenti spesso possono essere positivi”. I rumors, d’altronde, non erano mai stati smentiti. Inoltre dopo un periodo, lungo, di sovraesposizione mediatica, l’assessore “sceriffo” – ma lui non ha mai amato essere definito così – aveva già da tempo ridimensionato la propria presenza.

