Ritiro rifiuti per chi è in quarantena, Amiu: “Solo per i positivi, ma per avere il kit serve comunicazione della Asl”

Genova. Per contrastare il diffondersi dell’emergenza sanitaria e a seguito dei decreti governativi sulle misure di contenimento del contagio da Coronavirus, Amiu Genova, su incarico del Comune di Genova e avendo come referente la Protezione Civile, ha avviato il servizio per la gestione dei rifiuti a utenti affetti dal virus Covid-19.

In base all’ordinanza della Regione Liguria del 28 ottobre scorso, le persone positive sottoposte a quarantena domiciliare obbligatoria da Asl e comunicate alla Protezione Civile del Comune di Genova devono sospendere la raccolta differenziata e conferire tutti i rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, nei sacchi e nel contenitore presenti nell’apposito kit fornito da Amiu che comprende: un contenitore, due sacchetti con chiusura ermetica e due fascette.

... » Leggi tutto