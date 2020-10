Virus, Tosi (M5S): “Pazienti Covid a bassa intensità nelle residenze? Scelta pericolosa”

Liguria. “Prendiamo atto della scelta fatta da Toti, che si ispira chiaramente al fallimentare modello lombardo. I tragici numeri della scorsa primavera sono lì a ricordarci quanto fu scellerata la scelta di Fontana”, dichiara il capogruppo regionale Fabio Tosi commentando il piano incrementale per 500 nuovi posti letto per pazienti Covid a bassa intensità.

“Pochi giorni fa, con tutte le forze di minoranza, avevamo inviato al presidente di Regione una serie di proposte: tra queste, quella che chiamava in causa proprio i pazienti Covid a bassa intensità, per i quali avevamo suggerito di attivare gli alberghi. La nostra idea era di stipulare delle convenzioni con le strutture ricettive: avremmo così garantito loro un’entrata, ora che le presenze turistiche sono ai minimi e dunque non hanno introiti. Contestualmente, avremmo dato loro la possibilità di rifarsi dei mancati introiti estivi, essendo venuti a mancare i turisti stranieri. Scegliere invece di stipulare accordi con le residenze protette (sì, protette: l’aggettivo mancante nella comunicazione di Toti lo aggiungiamo noi) ci sembra una mossa che non tiene conto del passato recente”.

