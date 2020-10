Abbandona vernici e vecchi attrezzi in un’area verde a Sant’Eusebio, denunciato

Genova. I cittadini della zona avevano denunciato degrado, spazzatura e presenza di topi, ma nella discarica abusiva c’erano anche rifiuti pericolosi. Alla fine del mese di luglio, in seguito ad una segnalazione, una pattuglia del quarto distretto territoriale della polizia locale ha scoperto che in un’area verde di circa 150 metri quadrati di proprietà pubblica in Val Bisagno erano stati abbandonati rifiuti di varia natura.

Dopo un’attenta perizia condotta dal personale del Distretto con l’ausilio del personale Amiu, la Polizia locale ha stabilito che si trattava di rifiuti pericolosi. L’area è stata messa sotto sequestro e sono state avviate indagini per individuare il responsabile.

