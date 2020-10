Alassio Safe, via ai tamponi rapidi: verifica in 15 minuti

Alassio. Via ai tamponi rapidi presso Alassio Salute, con verifica in 15 minuti. L’iniziativa rientra nel progetto Alassio Safe ed è un ulteriore passo verso la prevenzione e la diagnosi precoce in tema di Covid-19.

“Dall’estate scorsa – spiega Fabio Macheda, assessore alle Politiche Sanitarie dell’amministrazione Melgrati Ter ​- abbiamo individuato e sostenuto l’importante servizio dei medici di Medicina Generale riuniti nella formula del centro Alassio Salute che mai come in questa emergenza sanitaria ha dimostrato tutta l’utilità e la necessità dell’impianto. Alassio Safe era nata proprio per far fronte all’emergenza sanitaria e per dare supporto a cittadini e turisti che avrebbero scelto la città di Alassio per le loro vacanze. Ma il progetto Alassio Safe, nato da un tavolo progettuale operativo con la supervisione dell’attuale consigliere regionale Brunetto Brunello, non si è certo fermato all’estate e, al momento, sarà attivo fino a gennaio 2021, e sta rispondendo in maniera tempestiva alle nuove emergenze”.

... » Leggi tutto