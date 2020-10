Amt e Atp insieme per i bus “studenti” e rafforzamento per le linee 1, 7, 14, 16 e 35

Genova. Lunedì 2 novembre partono alcune modifiche al servizio AMT finalizzate ad una sempre maggiore sicurezza a bordo. Modifiche che scaturiscono dalle linee guida contenute nell’ordinanza regionale di giovedì 29 ottobre e dalla volontà aziendale di dare riscontro alle preoccupazioni di tanti passeggeri. I sistemi aziendali di rilevazione del carico mostrano che i limiti di capienza massima previsti dall’ordinanza regionale (“coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al 60% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi”) raramente vengono raggiunti, ma vi è un tema di affollamento percepito che AMT vuole provare ad affrontare, nell’ambito dei suoi limiti in termini di mezzi e autisti disponibili.

Il pacchetto di iniziative previsto trova applicazione in alcuni interventi attivi da subito ed altri in corso di valutazione. A partire da lunedì 2 novembre, grazie alla sinergia con ATP e in una prospettiva di crescente integrazione dei servizi, due delle linee dedicate agli studenti, Brignole FS-Quarto e Brignole FS-Molassana, verranno effettuate con i bus dell’azienda extraurbana. La linea Brignole FS-Molassana assorbirà anche la tratta Brignole FS-Marassi.

