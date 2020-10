Derby, Marco Carparelli crede nel Genoa: “Gara speciale per la città, i rossoblù hanno valori importanti”

Marco Carparelli ha il cuore rossoblù e tiene a precisarlo quando parla del “suo” Genoa, che si appresta domani sera ad affrontare nel posticipo il derby contro la Sampdoria. L’attaccante, che ha lottato per i colori del Grifone tra il 1999 e il 2003 con una parentesi anche nel 2015, ripone fiducia negli uomini di Maran, che si troveranno di fronte una Samp galvanizzata dai recenti successi contro Lazio e Atalanta.

“Sono d’accordo con chi afferma che il derby è una gara a sé – commenta Carparelli – e penso che il Genoa abbia le carte in regola per fare bottino pieno. Nelle prime uscite stagionali la squadra non ha mai sfigurato e può contare su giocatori di valore. Forse, come molti dicono, manca la punta da tanti goal, ma credo che la rosa sia di buon livello e sono convinto che non si soffrirà come nelle ultime stagioni. E poi c’è Rolando Maran, un allenatore di spessore che ha dimostrato in più occasioni di saper fare bene il suo mestiere”.

