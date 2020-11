Nel cuneese al via Porro Cervere 2020 in edizione “delivery”

Cervere. Si è svolta nella mattinata di oggi (sabato 31 ottobre) nella Valle dei Porri la presentazione del Porro Cervere 2020 che, per questa particolare edizione, sarà strutturato con formula delivery. L’emergenza sanitaria in corso, naturalmente, impedisce lo svolgimento dell’evento nella sua formula classica così, anche per tutelare le tante persone che lavorano intorno alla preziosissima eccellenza cerverese, gli organizzatori hanno pensato ad una formula compatibile con il particolare momento che stiamo vivendo.

