No ai bazar nel centro di Savona, Italia Viva: “E’ propaganda, nuovo regolamento sarà un boomerang”

Savona. Propaganda, che avrà un effetto “boomerang” rispetto alle intenzioni. Così Barbara Pasquali e Elda Olin Verney, consigliere comunali di Italia Viva a Savona, bollano il nuovo regolamento sul commercio nel centro storico, approvato dal consiglio comunale nella seduta di giovedì con il loro voto contrario. Un regolamento che di fatto darà una stretta alla possibilità di aprire in centro negozi come ad esempio i bazar di souvenir.

“Date le molteplici criticità riscontrate in alcune parti degli articoli del regolamento – spiegano – è stato chiesto, da parte del nostro gruppo consiliare, che venisse ritirato per essere meglio discusso in commissione, anche al fine di poter condividere la discussione con chi, proprio nel centro storico della nostra città, lavora da anni. La nostra istanza non è stata minimamente presa in considerazione ed, anzi, si è ritenuto di andare avanti come dei treni, senza avvedersi delle problematiche ed, anzi, ignorandole”.

