Non si ferma a dare soccorso in un incidente, minaccia l’amica perché testimoni il falso

Genova. Ha minacciato di morte la sua amica e i familiari di lei per farle testimoniare il falso dopo un incidente in cui non si era fermato a dare soccorso. Le ha sfondato la porta di casa in piena notte e poi le ha lasciato alcuni coltelli sullo zerbino. Per questo la procura ha chiesto e ottenuto il divieto di avvicinamento per un ragazzo di 25 anni.

I fatti risalgono all’aprile 2019. Il giovane è in auto con una amica quando, dopo mezzanotte, tocca una moto e fa cadere il motociclista. I due non si fermano e scappano. La polizia municipale riesce a risalire al proprietario dell’auto e a quel punto iniziano le minacce nei confronti dell’amica.

