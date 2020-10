Pazienti Covid negli ospedali liguri a quota 1000, attese per il tampone sempre più lunghe

Genova. “La situazione in Liguria oggi è questa, 52 terapie intensive su 1000 letti di media e bassa intensità. Per dare un raffronto con il pieno dell’emergenza, il 2-3 aprile i posti letto di media e bassa intensità erano circa 1400, le intensive sfioravano le 200, segno che la capacità di diagnosi precoce e di cura è migliorata moltissimo”. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno e per fortuna, è vero, il numero di pazienti in terapia intensiva è nettamente al di sotto del periodo nero della scorsa primavera, così come lo è, ancora, la mortalità legata al covid.

Ma ci sono altri indicatori che mettono in allarme “l’uomo della strada”, e non solo lui. Il primo è la rapidità delle curve dei contagi, delle ospedalizzazioni, delle terapie intensive e dei decessi – velocità diverse ma da tenere sott’occhio – fino a tre settimane fa parlavamo di poche unità, poi gli aumenti hanno iniziato a viaggiare sulle tre cifre (per i contagi) e sulle due (per le ospedalizzazioni e i decessi). L’aumento delle terapie intensive è più lento ma all’inizio del mese erano sotto le 20 in Liguria, ora siamo sulla cinquantina (su 250 posti letto a disposizione).

