Ventimiglia, lo shopping solidale per aiutare i commercianti alluvionati: il bilancio

Ventimiglia. C’è chi, come “Gregorian” in via Roma, in poche ore ha venduto tutta la merce danneggiata dall’alluvione e chi, come la boutique “Le Nine“, in via della Repubblica, ha ancora molti abiti e accessori in vendita a prezzi stracciati. I negozianti del centro di Ventimiglia, fortemente danneggiati dall’esondazione del fiume Roja la notte tra il 2 e il 3 ottobre scorso, hanno avuto a disposizione due giornate di vendita straordinaria, organizzate dalla Confcommercio con il beneplacito del Comune, per vendere la merce alluvionata a prezzi simbolici.

