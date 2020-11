Caro Toti, un giorno sarà anziano anche lei

Al presidente della regione Liguria Toti

Nel leggere il suo Tweet sono rimasto raggelato e per qualche attimo scosso, le sue affermazioni sono state gravi e poco dignitose verso i nostri anziani, che contrariamente prima di essere pazienti (come del resto lo è ognuno di noi) sono persone, persone piene di valori, di storia, sono il nostro passato e senza di esso non potremmo mai cercare di creare un futuro migliore! Sono anziani ma sono nonni, padri, madri, mariti e mogli non se lo scordi, la sua frase è la chiara rappresentazione del capitalismo, non per questo lei sta rovinando la sanità pubblica ligure privatizzando tutto!!

