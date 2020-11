Entella, Tedino: “Una squadra coraggiosa e vogliosa di tornare a Chiavari con dei punti”

Brescia. “Questi ragazzi non mollano mai“. Parole e pensieri di mister Bruno Tedino. L’Entella, per due volte in svantaggio a Brescia, non ha smesso di attaccare e di credere di poter pareggiare la partita.

“Ho visto una squadra coraggiosa e vogliosa di tornare a Chiavari con dei punti – racconta il tecnico biancoceleste -. Abbiamo giocato un primo tempo di contenimento e secondo me siamo stati molto bravi a far correre tanto il Brescia. Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo e siamo entrati in campo con grande cattiveria, convinti di poter fare male ai nostri avversari. Faccio i complimenti ai ragazzi perché per due volte abbiamo preso gol nel nostro miglior momento, ma siamo stati bravissimi a crederci sempre e il risultato ci premia. Le partite durano novanta minuti e in quest’ottica, affinché i cambi abbiano un valore, ci vuole grande sacrificio da parte di tutti. Penso che Brunori e Petrovic abbiano fatto una buonissima gara e anche grazie al loro lavoro, De Luca e Mancosu, non appena entrati in campo hanno letteralmente spaccato la partita”.

