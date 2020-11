Il siluro di Vaccarezza a Caprioglio: il gioco elettorale si fa duro sui resti di una città che sta morendo

Savona. Tiene banco nel mondo politico savonese il duro attacco del consigliere regionale Angelo Vaccarezza alla sindaca di Savona Ilaria Caprioglio (leggi qui). Quando parla un politico che ha ottenuto il consenso di Vaccarezza occorre ascoltare con attenzione, ma proprio quel vasto consenso può rappresentare un’arma a doppio taglio, nel senso che non è un lasciapassare per non essere contraddetti (cambiando di mondo e di livello, insegna il caso di Trump).

L’intervento di Vaccarezza arriva inaspettato dopo il suo controverso percorso pre e post elettorale. Alla vigilia della consultazione per le Regionali si è in pratica autocandidato a diventare assessore alla Sanità. Fatto fuori senza tanti complimenti da Toti (che ha così privato Savona di una rappresentanza in giunta), ha spiegato che alle poltrone preferisce stare tra la gente. Infine, riappare con questo inaspettato siluro a Caprioglio occupandosi proprio di poltrone.

