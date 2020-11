Pallanuoto, Serie A1 femminile: gironi e calendario prima fase

Si comincia il 7 novembre con Plebiscito Padova-Pallanuoto Trieste e CSS Verona-Bogliasco 1951 per il girone A e L’Ekipe Orizzonte-Vela Nuoto Ancona e SIS Roma-RN Florentia per il girone B. Come convenuto con le società iscritte alla serie A1 di pallanuoto femminile nel corso delle riunioni delle scorse settimane, il campionato si svolgerà con la nuova formula che prevede due fasi: la prima con le otto squadre divise in due gironi che si affronteranno in sei giornate; la seconda con altri due gironi per ulteriori sei giornate: quello dei playoff che sarà composto dalle migliori due squadre dei gironi della prima fase, e che seguirà con semifinali ad incrociare e finali scudetto e per il terzo posto, e quello dei playout senza retrocessioni con le altre quattro squadre. La federazione si riserva di definire le modalità di svolgimento dalla seconda fase in avanti in relazione alle disposizioni delle autorità competenti afferenti allo sviluppo della pandemia e ai calendari internazionali con la Federation Internationale de Natation che ha confermato il torneo di qualificazione olimpica, al momento pianificato dal 17 al 24 gennaio a Trieste. Sono in aggiornamento la normativa del campionato, le linee guida e le misure di sicurezza da adottare nelle piscine per le competizioni sportive che saranno pubblicati a breve sul sito federale.

Calendario prima fase

Girone A: Plebiscito Padova, Pallanuoto Trieste, CSS Verona, Bogliasco 1951

Girone B: L’Ekipe Orizzonte, Vela Nuoto Ancona, SIS Roma, RN Florentia

