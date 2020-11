“Riaprite il Padiglione C del Galliera contro il Covid”, scatta la raccolta firme dei cittadini

Genova. Rossana Aluigi, Rappresentante del Comitato S.O.S. Valpolcevera chiama Valerio Gennaro, Medico Epidemiologo e Rappresentante di ISDE Medici per l’Ambiente Genova Gli amministratori del gruppo Facebook #parlodelcovid Liguria testimonianze e tutela dal contagio hanno firmato, insieme ai Cittadini per Carignano, un appello al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e all’Arcivescovo di Genova Marco Tasca nelle rispettive vesti di Assessore regionale alla Sanità e di Presidente dell’Ente Ospedaliero Galliera per la riapertura del Padiglione C dell’ospedale Galliera per il ricovero e la cura dei convalescenti del COVID-19.

La petizione sulla piattaforma change.org ha quasi raggiunto le 2.200 adesioni da parte dei cittadini genovesi. Il COVID-19 sta dimostrando che “i tagli ai letti e al personale sanitario degli ultimi decenni sono stati un errore”, scrivono i promotori della raccolta firme nella nota stampa di accompagnamento. “E’ ora di cambiare rotta: la riapertura del Padiglione C è un’urgenza e rappresenta una battaglia simbolica di tutta la cittadinanza, non solo di coloro che si riconoscono nelle associazioni promotrici, per il recupero di spazi e personale qualificato stabilmente a servizio della sanità pubblica. La scorsa primavera la medesima richiesta era stata rivolto all’allora Presidente del Galliera, il Cardinal Bagnasco, dal Movimento Indipendente dei Cittadini per Carignano ma l’appello era rimasto inascoltato e i convalescenti dal COVID-19, ricoverati all’ospedale Galliera, erano stati trasferiti nelle cabine di un traghetto attaccato nel porto di Genova”.

... » Leggi tutto