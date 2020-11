Scongiurato pericolo per la “Canapa light”, Verdi soddisfatti: “Salve le produzioni degli agricoltori savonesi”

Savona. Il Ministero della Salute il 28 ottobre scorso, “in zona Cesarini”, ha ritirato il precedente Decreto del 1°ottobre 2020. Provvedimento che avrebbe provocato, a partire da ieri, il collasso dell’esteso mercato della “canapa light”, mandando in fallimento la produzione italiana (un mercato da 150 milioni di euro) in quanto il Cbd (cannabidiolo) in essa contenuto, sarebbe diventato proibito “in quanto inserito nella tabella dei medicinali a base di sostanze attive stupefacenti”.

Fortunatamente il nuovo Decreto sospende l’efficacia del precedente con l’intenzione dichiarata di convocare un tavolo di lavoro per affrontare la materia in modo sistematico e “valutare se gli effetti della sostanza attiva Cbd ( metabolita della “Cannabis sativa”) rimangano immutati a prescindere dalla percentuale di utilizzo della stessa”.

