Sindacato di polizia: “Garassino? Une delle gestioni più negative”. E apre al dialogo con nuovo assessore

Il rimpasto deciso dal Sindaco di Genova Bucci vede tra i protagonisti l’ormai ex assessore alla sicurezza Garassino assegnato ad altro incarico. “Una scelta che mette la parola fine ad una delle gestioni più negative del modo d’interpretare le politiche sulla sicurezza nel capoluogo ligure”.

A dirlo Roberto Traverso, segretario del Sindacato italiano appartenenti alla polizia di stato, che da tempo era in aperto contrasto con l’ex assessore: “Una linea basata su azioni che hanno alimentato l’insicurezza percepita su un territorio socialmente sempre più abbandonato a causa dell’aumento del degrado urbano, dove si è preferito puntare sui pattuglioni mediatici in un Centro Storico piagato dal dilagante spaccio di droga orchestrato dalle organizzazioni criminali di tipo mafioso che devono essere combattute con l’attività investigativa e non con le operazioni di facciata”.

