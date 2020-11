Ventimiglia. Avranno luogo martedì 3 novembre, presso la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, in frazione Latte a Ventimiglia, i funerali di Daniele Mascagni, 62 anni: il ciclista morto in via Val D’Olivi a Sanremo in seguito a una caduta mentre percorreva la salita del Poggio.

