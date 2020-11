Coronavirus, Toti: «Da domani trasferimento dei pazienti da Genova agli ospedali dell’Asl 1»

Imperia. «Oggi è stata di nuovo una giornata complessa in quasi tutti i nostri pronto soccorso, specie nell’area metropolitana. Si registrano 47 ospedalizzati in più: un dato parzialmente positivo perché è stabile da alcune settimane, ovvero il numero dei ricoveri, al netto delle dimissioni, non cresce con la stessa rapidità dei contagi. Ma la situazione rimane complessa: per questo nell’area metropolitana la nostra sanità sta transitando nella fase5, con la sospensione di tutta l’elezione e le attività programmate per aumentare i posti letto. Il resto della Liguria, invece, si sta allineando alla fase4».

