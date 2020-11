Covid, Toti: “Proteggiamo i fragili e che il mondo vada avanti. Chi chiude si assuma responsabilità”

Liguria. “Un tweet mal scritto e male interpretato ha suscitato una polemica, quando diceva una cosa abbastanza banale: visto che il 95% dei decessi e degli ospedalizzati con sintomi gravi per Covid è nella fascia di età sopra i 75 anni perché non proteggere questi cittadini più fragili e permettere al resto del mondo di continuare con le loro attività? E’ questo che ho suggerito al governo nel corso della video conferenza tra le regioni e l’esecutivo in vista del nuovo Dpcm che deciderà ulteriori misure di contenimento del virus”. Lo ha detto ieri sera nel corso del punto stampa sul Covid il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, specificando ulteriormente i contenuti di quanto riferito.

“Prima di assumere iniziative molto dolorose che andranno a intaccare interi settori dell’economia e i lavoratori, per ridurre la diffusione del virus – ha continuato Toti – mi sono permesso di dire che ritengo opportuno di proteggere le persone più fragili, cioè gli anziani e fare in modo che le attività possano andare avanti e vivere. Credo che questo sia l’approccio più giusto, tanto più quando si discute di chiudere le scuole, le attività produttive, lo sport, luoghi dove normalmente vanno le persone più refrattarie al Covid”.

