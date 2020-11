La borragine, pianta dell’ottimismo: per Plinio “allontanava la tristezza e dava gioia di vivere”

Ci autodenunciamo prima: siamo di parte, per due motivi. Il primo, siamo amici, da mezzo secolo, di chi la coltiva. Il secondo, forse più importante, amiamo questa verdura perché ci ricorda odori e sapori di ravioli eterei (Collina, ad Arnasco), scoperti da giovani dopo aver creduto che quelli della mamma, romagnola l’una, emiliana l’altra, quindi carnei, fossero irraggiungibili… Il segreto di quei ravioli ligustici era in una sorta di ibrido, forse un’erba, forse una insalata, la borragine!

Siamo andati a trovare l’antico amico Lionello Siffredi a San Fedele, frazione agricola di Albenga. Lì, in un’azienda agricola curata come un giardino rinascimentale, Lionello coltiva da una trentina d’anni la borragine, verdura fondamentale nella cucina ligure, eppure bistratta, se non a volte dimenticata a vantaggio della più facile bietola, la “gea”, lontana parente della selvatica borragine. Già dall’etimologia del nome tradisce la sua “selvaticità”, arriva dal latino “borra”, tessuto di lana ruvida, probabilmente per la fitta peluria che ricopre le sue foglie e che, in cottura, sparisce. La teoria che derivi dall’arabo, a mio umile parere, rientra nell’esterofilia che caratterizza anche la cucina italiana.

