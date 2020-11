Liguria in fascia arancione, Toti: “Provvedimenti ad hoc su base regionale, non cittadina”

Genova. “La Liguria è al momento in quella che si potrebbe definire fascia arancione”, ad anticipare – ma non è detto che non sia una stima al ribasso – quelle che potrebbero essere le prossime decisioni del ministero della Salute (la diversificazione delle misure anti-Covid da dpcm sulla base della situazione di rischio delle varie regioni, è stato Filippo Ansaldi, responsabile prevenzione di Alisa, durante il punto stampa di questa sera.

Come noto, l’Istituto superiore di sanità prenderà come riferimento non solo il tanto citato indice Rt (in sostanza il numero di persone contagiate da un positivo) ma una serie di indicatori, in tutto 21.

... » Leggi tutto