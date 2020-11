Lockdown solo per gli anziani: una soluzione, ma con un prezzo altissimo

Un lockdown “solo per anziani”, lasciando il resto degli italiani liberi di proseguire con le proprie attività. E’ una delle possibili soluzioni all’emergenza sanitaria in corso, inizialmente sussurrata nei giorni scorsi e ieri salita prepotentemente alla ribalta a causa di un tweet di Giovanni Toti finito nel ciclone.

Il tweet, in realtà, ha rappresentato una gaffe non da poco: il concetto, infatti, espresso in poche righe, era stato “tagliato” in modo tale da trasmettere tutt’altra idea. “Dobbiamo tenere conto che, su 25 morti, 22 erano molto anziani: persone non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese, che però dobbiamo tutelare”. E basta, senza spiegazioni. Così in tanti lo hanno inteso nel modo più diretto: “Per fortuna muoiono gli anziani, che non servono”. Apriti cielo: su Toti si è scatenata una tempesta di quelle epocali. “Colpa di un social media manager”, è poi emerso tra un chiarimento e l’altro. Ma ormai il danno era fatto.

