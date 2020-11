Maran: “Il supporto del pubblico è quello che mi è mancato di più”

Genova. “Abbiamo provato a vincere e ad avere la meglio sugli avversari. Non abbiamo mai mollato, addirittura nel finale con Pjaca abbiamo avuto l’occasione per chiuderlo se fosse riuscito lucidamente a tirare in porta, era in posizione ideale. Abbiamo fatto bene ce l’abbiamo messa tutta. I ragazzi stanno tirando fuori il massimo possibile in questo periodo, arrivano nello spogliatoio stremati a fine gara”.

Queste le parole di Rolando Maran al termine del derby pareggiato per 1-1 contro la Sampdoria: “Era il primo per me e resta affascinante, ma senza il pubblico non è la stessa cosa. Sogno che il prossimo si possa giocare con la gente, con i tifosi. Spero di godermi gli altri con lo stadio bello pieno”.

